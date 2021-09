Quién se lo iba a haber dicho a Marina que, tras su salto a la fama a raíz de su paso por 'La isla de las tentaciones', no hace otra cosa que recibir piropos a través de las redes sociales. "Belleza", "no es normal lo guapa que eres", o "eres preciosa", son solo algunos de los cientos de comentarios que recibe la influencer a diario. Sin embargo, esto no siempre fue así. Especialmente, en sus años de instituto.