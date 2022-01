"He compartido este vídeo como ejemplo porque, aunque siga siendo delgada porque así es como me gusta estar, ahora estoy sana . Quiero que veáis mi cambio porque si yo he podido, vosotros también podéis ", ha señalado la joven de 24 años, que se ha convertido en un ejemplo para mucha gente que la sigue a través de las redes sociales.

"Por mucho que me digan que me engaño y que sigo enferma, la gente que me conocía en esa época sabe la evolución física y mental que he tenido y estoy muy orgullosa y feliz de decir que llevo seis años con ganas de vivir", ha puntualizado la de Málaga abordando el odio que hay en redes sociales y el daño que pueden llegar a hacer según qué tipo de comentarios.