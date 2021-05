Marta López Álamo se ha mostrado como nunca en redes sociales

La novia del colaborador de 'Sálvame' ha querido visibilizar sus imperfecciones

A pesar de pedir respeto, la modelo no se ha librado de las críticas

Marta López Álamo ha decidido abrirse con sus seguidores y hablar abiertamente de su trastorno alimenticio. La novia de Kiko Matamoros ha sufrido anorexia, algo de lo que hablaba hace tan solo unos días en su canal de mtmad. La delgadez de la modelo ha sido cuestionada en un sinfín de ocasiones. Además de luchar contra los comentarios de las personas que ponen en duda su relación con el colaborador de 'Sálvame', también se ha criticado el uso de filtros o de retoques que la instagramer usa en sus redes. Para acabar con la polémica, Marta no lo ha dudado dos veces y ha querido visibilizar lo imperfecta que es.

Ella también tiene estrías, también tiene algo de celulitis, cicatrices, granitos y demás impurezas que acomplejan a millones de mujeres diariamente en todo el mundo. Después de publicar y borrar una fotografía en la que todo apuntaba a que había alisado su piel con algún procesador de imágenes, Marta López ha querido mostrar su cuerpo como nunca antes lo había hecho.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARTA LÓPEZ ÁLAMO (@martalopezalamo)

"La foto de antes la borré porque se me veía un pezoncito, no veía nada con el sol y al subirla no me di cuenta, luego al ampliarla también quité las estrías que se me veían y habéis creído que era por eso", justifica a través de sus stories de Instagram. "Tengo estrías, como muchííííííííísimas mujeres, mi cuerpo ha cambiado bastante durante mi vida y es normal. Además, tengo una marca de cuando tenía anorexia, se me clavaba el hueso y me hacía herida", añade mientras enseña la cicatriz de la etapa más complicada y dura de su vida.

Marta, que llegó a pesar tan solo 38 kilos por culpa de su TCA, continúa su alegato a favor de la belleza real, presumiendo de sus imperfecciones: "Tengo estrías, no soy perfecta y no las escondo. Al revés, no me desagradan. Aunque no tuviese sería yo misma también y real igualmente".

Marta López ayuda con sus acciones a numerosas personas con TCA

Pero su reivindicación no termina ahí. La joven, que además ha recibido numerosos mensajes de seguidoras que agradecen la visibilización que está haciendo sobre su Trastorno de Conducta Alimenticia, y que está ayudando a muchísimas chicas a superar sus problemas y a verse mejor consigo mismas, ha publicado un vídeo reel en el que muestra que todo es cuestión de perspectiva.

Tengo imperfecciones, como todo el mundo. Lo cual no quiere decir que no me cuide, ame mi cuerpo y lo intente mejorar, y eso implica aceptarlo. Tengo que decir también que obviamente estoy muy delgada, con este vídeo no quiero que me digáis “pues si eso es imperfección entonces otras mimimimimi” o “come” o “si engordases estarías mejor”, sino que veáis que depende de cómo me ponga, salgo de una manera o de otra", comenta junto a la citada publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARTA LÓPEZ ÁLAMO (@martalopezalamo)

"Ni mejor ni peor, porque muchas me juzgáis por eso, y es triste porque algunos critican por aparentar “perfección” y otros por no depilarte los muslos o tener un par de granitos si “tanto me cuido la piel”, en fin, comentarios dañinos pero que son una realidad, así que me curo en salud por si acaso", dice mientras intenta justificarse ante los posibles haters.

"Soy consciente del cuerpo que tengo y me encanta, sólo intento enseñaros que depende de cómo posemos, la luz o el enfoque de la foto, salimos de una manera o de otra, no quiero para nada que se ofenda absolutamente nadie. Mi cuerpo es tan real como el de cualquier otra mujer. No lo comparéis con el vuestro ni con el de nadie. Para gustos colores. Lo único que importa es que YO me gusto a MÍ y tengo salud, y eso es lo que a vosotros os tiene que importar cuando os miréis al espejo", continúa en su mensaje body positive.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARTA LÓPEZ ÁLAMO (@martalopezalamo)

"La moraleja de la historia es que NO TE COMPARES, cada persona es hermosa y única, quiérete, supérate y logra TUS objetivos, sin importar lo que digan los demás, y no juzgues a otros por su forma física; todos tenemos una circunstancia y una historia detrás, no hagas sentir mal a otros gratuitamente", concluye.