Marta López Álamo se sincera sobre sus problemas con la anorexia: “Llegué a pesar 38 kilos”

Pese a que Kiko Matamoros está en varios programas de Telecinco y pasa gran parte del tiempo en las inmediaciones de Mediaset, Marta López Álamo intenta vivir alejada de la pequeña pantalla . En alguna ocasión ha intervenido por teléfono para hablar de algún tema, pero prefiere vivir del mundo de la belleza tal como ha confesado y no convertirse en un personaje de la prensa del corazón .

Marta López Álamo cuenta lo que gana como influencer

Respecto a su vida amorosa, la influencer ha asegurado que “nunca me he enamorado de una persona menor que yo o de mi edad” y ha añadido que “una no se enamora de una edad ni de un físico, se enamora de la persona”. Asimismo, Marta ha expresado que una persona más mayor “te aporta experiencia, sabiduría y cultura” y que “sus intereses y los de Kiko Matamoros son muy afines”.