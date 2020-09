Marta López presume de su cambio físico tras perder 13 kilos: "Tu conciencia es lo que eres"

Marta López ha presumido de su cambio físico a través de su perfil oficial de Instagram. La exconcursante de ‘GH’ ha perdido un total de 13 kilos y ha lucido su nueva e impresionante figura a través de las redes sociales. Tras su regreso a Telecinco, donde ya se encuentra colaborando en distintos programas, hemos podido ver a la ex de Alfonso Merlos muy feliz. De hecho, el motivo su felicidad tiene nombre y apellidos: Efrén Reyero.

En las últimas semanas, el tablón de comentarios de las últimas fotografías de Instagram de Marta se ha llenado de numerosos mensajes haciendo referencia a su apariencia actual. Y es que, ninguno de sus seguidores ha pasado por alto el cambio que ha experimentado su cuerpo. “Estás muy delgada”, “cada día estás más flaca” o “¿cómo has conseguido adelgazar tanto?” han sido solo algunos de los miles de comentarios que podemos encontrar en sus instantáneas.

Marta se ha sincerado por completo y ha reconocido que ha perdido un total de 13 kilos. Además, no ha dudado en alardear de su nueva figura a través de las redes sociales. Su perfil de Instagram se ha llenado de distintos posados en los que podemos ver claramente su transformación física. Desde sus looks más atrevidos hasta fotos en bikini: la ex de Alfonso Merlos nos ha regalado infinidad de imágenes en las que se puede apreciar dicha transformación. "Tu conciencia es lo que eres", ha escrito en la última foto que ha compartido.