La decisión que ha tomado la novia de Kiko Matamoros contra los haters

Marta López Álamo se ha plantado y ha sorprendido con esta determinación a sus seguidores

Marta López Álamo se ha sincerado con sus seguidores y ha dado un golpe sobre la mesa, cansada de sufrir a diario algo que le está produciendo mucho desgaste. La novia de Kiko Matamoros ha comunicado la drástica decisión que ha tomado a través de las redes sociales y ha sorprendido con su determinación a sus seguidores.

A través de su perfil de Instagram y en su versión más natural, Marta López Álamo ha querido mostrar su postura frente a algo que le hace a menudo perder la paciencia y para lo que no está dispuesta a gastar ni un minuto más de su tiempo. La influencer ha plantado cara como nunca antes a sus haters y así es como ha anunciado su drástica decisión:

"Chiquis, por desgracia no puedo estar pendiente 24/7 de los comentarios, pero últimamente veo cosas que no me gustan nada", así es como empezaba la novia de Kiko Matamoros a anunciar las medidas que ha tomado para estar más tranquila y que no le afecten los comentarios en los que cargan contra ella o contra los que la defienden. Ante esa situación que cada vez se ha hecho más insostenible, la influencer ha tomado una determinación: "A partir de ahora voy a bloquear a todas las personas que me insulten o falten al respeto, y a todas las que lo hagan defendiéndome, porque con los insultos no se va a ningún lado y me crean una situación incómoda", ha revelado.

Para Marta López Álamo resulta muy difícil de digerir que cada día personas anónimas la cuestionen por cualquier tipo de circunstancia. "Se puede opinar", ha mantenido la influencer pero apunta a que eso se haga siempre desde "el respeto", porque todo lo que no sea así, le genera un malestar que tiene sus consecuencias: "Me lleva a no querer subir fotos", ha expresado.

Y, no pudiendo limitar los comentarios por motivos de trabajo, tal como alega, la única vía que le queda a la novia de Kiko Matamoros es ser tajante y cortar por lo sano lo que no le gusta ni quiere ver a diario: "Mi Instagram no es un patio de vecinas de pueblo. Si no os gusto, no me sigáis, pero por favor no me insultéis ni os insultéis", han sido sus palabras para zanjar el tema que tanto le está molestando.

Con este paso al frente, la influencer pretende que todo lo que hace deje de ser mirado con lupa y poder así desempeñar su trabajo con más tranquilidad frente a los comentarios más hirientes. Y es que a raíz de su relación con el colaborador de 'Sálvame', Marta López Álamo se ha convertido en uno de los rostros más conocidos del panorama televisivo nacional. Aunque su romance la ha lanzado a lo más alto del estrellato, lo cierto es que esa fama se ha convertido en un arma de doble filo y ella es plenamente consciente de ello.

Nueva vivienda y detalles de su vida

Y es que aunque habitualmente cargan contra ella y su relación con Kiko Matamoros, la modelo ha tratado siempre de hacer oídos sordos y ha seguido mostrando todos los detalles de su vida en pareja hasta que ahora no ha podido más. Precisamente, ella ha sido la que ha hablado sobre el estado de salud y la cuarentena reciente que han vivido por contacto con un positivo y la que también dio la noticia de su nueva casa a la que se trasladaron a principios de este año.