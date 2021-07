Marta Peñate ha sorprendido dedicándole a Tony Spina una romántica dedicatoria de amor que no ha dejado indiferente a nadie. Y es que la exconcursante de ' Gran hermano ' y el italiano están de celebración, pues hacen seis meses que comenzaron su relación sentimental. Pese a que muchos aseguraban que era un montaje para salir en televisión, la pareja sigue junta y felizmente enamorada. Con motivo del medio año juntos, la canaria ha publicado una instantánea juntos con un emotivo mensaje al extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

"Medio año contigo amor, y pensar que nunca se nos pasó por la cabeza que acabaríamos juntos ", ha comenzado escribiendo la canaria junto a una fotografía en la que él sale dándole un beso en la mejilla. Y es que como asegura la exconcursante de 'GH', "las historias que no te esperas son las que al final mejor salen".

Además, la que fuera también concursante de 'La isla de las tentaciones' ha querido lanzar un mensaje a los que dudan de su relación : "Que hablen, que juzguen, y que critiquen, pero solo yo sé que la ilusión por el amor me la has devuelto tú ".

Una declaración de amor a la que Tony Spina no ha tardado en responder. "Como dices, nunca se nos pasó por la cabeza. No sabes cómo me alegro de que pasara. ¡Te amo!", ha escrito el exconcursante de 'Supervivientes'. Tras esto, algunos rostros televisivos como Mahi Masegosa y Miguel Vilas han querido felicitar a la pareja por su aniversario. Ambos han reaccionado a las palabras de Marta Peñate con corazones.