La periodista revela que el 'bullying' que sufrió de adolescente fue lo que le animó a operarse

La ex de Antonio David habla por primera vez de la cirugía que cambió su vida

Marta Riesco se ha convertido en una de las mujeres del momento. Su relación con Antonio David Flores ha otorgado a la colaboradora de 'El Programa de Ana Rosa' de una enorme popularidad. Aunque ella tratase de evitar convertirse en un 'personaje público', la vida privada y el pasado de la periodista ha suscitado un gran interés general. Algo de lo que ella misma ha querido hablar y defenderse en sus redes sociales, donde después de que salieran a la luz imágenes suyas de hace años, Riesco ha querido hablar alto y claro por primera vez de su operación de nariz y mostrar sin tapujos cómo era su perfil antes de entrar en quirófano.

Muy sincera, la ex del padre de Rocío Flores ha comenzado hablando del bullying que sufrió cuando era adolescente. La nariz de Marta no era precisamente estética. Una realidad de la que ella no empezó a preocuparse hasta que en el colegio empezaron a meterse con ella por su físico. "Cuando era pequeña, cuando era adolescente, no tenía ningún complejo. Pero durante mi adolescencia, unas chicas de mi colegio me atacaron bastante y cuando se metían conmigo hacían esto con la nariz", dice mientras lo imita.

Esto hizo que su autoestima mermase bastante, aunque hasta que no entró en televisión (hará unos cinco años), no empezó a preocuparse realmente por su nariz. "Yo tenía la nariz con la punta para abajo, era una nariz bastante grande. A mí no me gustaba, pero hasta ese día yo no tenía ningún complejo. Cuando entré en 'El programa de Ana Rosa' y empecé a verme en la tele, sobre todo en el plató, empecé a gustarme cada vez menos. Pero era muy miedosa y no me atrevía, hasta que un día me animé", relata.

Fue entonces cuando Marta Riesco se animó a someterse a su primera intervención estética. Una cirugía que cambió completamente su vida y de la que no se arrepiente ni un solo día de su vida. La reportera ha contado con todo lujo de detalles cómo fue todo el proceso y cómo su cirujano logró convencerla en apenas una consulta.

"Me dijeron que mi nariz me afeaba bastante la cara. Mi tabique estaba perfecto. Lo que afeaba muchísimo mi nariz, y como consecuencia, mi cara, era que tenía una nariz muy larga, para abajo y me sobraba muchísima carne. Me hablaron de una cirugía ambulatoria, sin anestesia general y me animé a hacérmela", reconoce mientras recuerda con una sonrisa aquel momento.