Marta Riesco, tras los rumores con Antonio David: "No quiero entrar en temas personales, he sufrido un acoso permanente"

La presentadora se pronuncia antes de leer el texto de la reportera: "No quiere entrar y está en todo el derecho del mundo". Marta Riesco escribe en su comunicado: "Llevo 10 años ejerciendo el periodismo y amo mi profesión, mi trabajo me avala ... todo esto lamentablemente ha quedado en un segundo plano estos últimos días".

"Algunos compañeros de profesión me han aludido desde un ámbito privado, quiero recordarles que no soy un personaje público", matiza la reportera en el programa. Además, añade sobre la separación de Antonio David: "No quiero entrar en temas personales... si entro, me acusarán de lo que digo; y si no lo hago, me acusarán de que callo".