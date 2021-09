Melodie Peñalver acaba de soplar las velas de su 30 cumpleaños. La exparticipante de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' no atraviesa su mejor momento, sin embargo, ha decidido recibir y dar la bienvenida a esta nueva década de la mejor manera posible. Tras su ruptura con Beltrán , su tentación en el reality de Telecinco, la alicantina ha querido aclarar en qué punto se encuentra actualmente su relación con él.

" No es uno de mis mejores cumpleaños, pero doy gracias a la vida por todo lo que tengo", dice en su último capítulo de mtmad. Sorprendida por lo rápido que ha pasado el tiempo, la joven hace balance de su vida mientras afirma siente orgullosa del lugar al que ha llegado, aunque nada se le parezca al que imaginó hace diez años. En este tiempo, la vida de Melodie, que ha abierto su álbum de fotos personal para enseñar lo mucho que ha cambiado en la última década, ha cambiado radicalmente, especialmente desde que decidiera presentarse al programa de Mediaset para poner a prueba su relación con Cristian.

En el concurso conoció a Beltrán, con quien no salió de la mano, pero sí con la promesa de conocerle fuera. Al poco tiempo, la pareja comenzó una relación que terminaba hace unos meses y de la que Melodie ha querido hablar ahora en su canal de mtmad, 'Be Strong, by Melodie'. La ilicitana ha reconocido que le cuesta mucho hablar de este tema, algo que nunca ha negado, pues a pesar de haber estado poco tiempo con su última pareja, entre ellos hubo algo muy especial y la ruptura fue especialmente dolorosa.