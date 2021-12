Hablamos con la cantante sobre su vuelta a los escenarios y de cómo está tras la prematura muerte de Àlex Casademunt

Merche, tras el balance de este año: "No soy de lamerme las heridas"

Merche ha cumplido veinte años en el mundo de la música. Lo suyo es toda una celebración: por lo que está por venir con su nueva gira y por lo que ha conseguido desde que empezó. En el camino deja himnos, muchas letras reivindicativas y, después de hacerse esperar, ha llegado por fin el turno para que la gaditana diga en una canción cómo realmente es. Con 'Soy como soy' se ha desnudado por completo y eso lo hemos podido comprobar en Outdoor. En nuestro breve encuentro con ella nos ha contado cómo se encuentra tras el fallecimiento de Àlex Casademunt, lo que ha aprendido en este último año, algunos cambios en su vida y lo que no es negociable y tiene que seguir igual.

La artista que ha cantado al amor, al desamor, al feminismo y a la tolerancia ha decidido que ya era la hora de sacar "esa parte que tenía un poco más calladita" con el primer single del que será su nuevo disco, '20 conmigo', según nos confiesa, y mostrarse así tal como es: con dudas, intensa, fácil de emocionar, pero también cuando toca, fuerte y visceral.

Esto último lo vemos claro cuando habla de amor y nos dice rotunda que ella es más de amar que de dejarse querer. "Me aburre", responde resuelta y sin dejar de sonreír define con todavía más precisión lo que no quiere en una relación. "Si llegas a ese punto de incomprensión donde no hay piel, ni hay complicidad, yo creo que lo mejor y lo más sano del mundo es que cada uno tire por su lado", nos cuenta casi a modo de consejo.

En su currículum amoroso hay decepciones, pero en su balanza personal pesa más el amor. De hecho, si recuerda los cinco años en pareja que pasó con Àlex Casademunt, Merche se emociona por todo lo que ambos vivieron. Primero como novios y luego como amigos. Es por ello que su nuevo disco tiene la huella de esa trágica pérdida con 'Este lunes', la canción que compuso el día después de enterarse de su repentina muerte y que escribió a modo de desahogo.

En esa especie de catarsis que la llevó a través de la música a sacar todo lo que tenía dentro, la cantante nos reconoce que estuvo todo el rato llorando mientras le daba forma, pero que tuvo finalmente un efecto terapéutico. "Muchas veces me cuesta expresar lo que siento hablando y lo hago muchísimo mejor a través de una canción. Mi duelo por Àlex Casademunt lo hice componiendo para él". Y esa honestidad con ella misma y con su necesidad de expresar el dolor hace de '20 conmigo' un gran trabajo y a Merche una contadora de historias excepcional.

Porque ella misma define que "esos detalles son los que nos hacen ser especiales. Ser únicos" y a raíz de todo lo que ha perdido y aprendido durante este último año, la gaditana tiene bien claro que "necesitamos tocarnos más, que haya más piel con piel", por si después y, desgraciadamente, no hay un mañana.

Las lecciones que Merche ha aprendido con la pandemia

En sus dos décadas de éxitos y después de haber dado más de 1.400 conciertos, la cantante está como loca por volver a subirse a un escenario. La pandemia le ha servido para incrementar (más si cabe) su ilusión por esta nueva gira y lo que supone para ella. "Me enfrento a este nuevo proyecto con muchísimas ganas como si tuviera quince años y me hubieran regalado una Vespino", nos dice divertida. Y no es para menos porque han sido muchos meses atrás de miedos y dudas.

Con positivismo se ha tomado la gaditana las horas más bajas. Merche reconoce que se le vino el mundo encima en un primer momento cuando todo se paralizó, pero pronto se rearmó para lo que vendría. "Yo no soy de lamerme las heridas", cuenta resuelta, y, a juzgar por sus palabras, esa máxima la terminó demostrando. Durante la cuarentena no se quedó de brazos cruzados ni en un rincón llorando. Su solución fue darse a los demás de otra manera, reinventada. "Empecé a componer, a hacer otras cositas por Youtube y la gente me pedía más. Querían que les entretuviera y eso hice", nos explica.

Todo aquello lo recuerda como una etapa lejana, llena de directos en la que se tomó con filosofía que había que parar, en definitiva, para no volverse loca. Y ahora echando la vista atrás tiene claro que quiere recuperar todos esos abrazos que dejó de dar. Merche valora más la vida y la necesidad de vivir el momento y ante las malas noticias, ella tiene claro que la receta es "tener más piel, caricias y besos".

Merche: con el corazón ocupado por sus "Merchitos" y su hija

Celosa de su vida íntima, la gaditana no borra su sonrisa al preguntarle por relaciones pasadas. A lo largo de estos años la hemos conocido dos parejas. Àlex Casademunt, con quien estuvo cuatro años y Arturo Requejo, con quien convivió siete. Al preguntarle por la ruptura con el exconcursante de 'GH', tiene una salida muy rápida para decir que está bien y que todo su amor lo tiene ahora destinado para "sus Merchitos" y desde luego que su corazón así está muy bien ocupado.

Contando los días para que se acabe el año y, aunque es consciente de que su Navidad "va a ser estrechita" con todo lo que está montando y que despegará con fuerza en febrero, la cantante está entusiasmada con poder vivir lo de antes. Los villancicos flamencos, el regalo de su madre de la bata de boatine, pasar tiempo junto a su hija Ambika, las reuniones y, sobre todo, el mantener vivo el recuerdo de los que ya no están: primero por su padre y segundo por uno de sus grandes amores del que por desgracia se ha tenido que despedir este año.

