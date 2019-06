Entrevista a Merche: “Un fan me dijo que cuando empecé con Arturo tiró todos mis discos”

Merche cuenta sus planes de futuro con Arturo 'GH'

La cantante, feliz con el lanzamiento de 'Lo que me dé la gana'

La gaditana nos cuenta cómo vivió un fan que se enamorara del vasco

Merche ya ha lanzado su nuevo videoclip y sigue igual de amable, profesional y simpática que cuando estrenaba el primero. Quedamos con ella en la Gran Vía madrileña para poder charlar un ratito en el Gran Clavel Restaurante. ¡Vaya lujazo ambas cosas!

La cantante no para de recibir a medios, está de promo y se nota, pero cuando nos toca nuestro turno su sonrisa no deja de desdibujarse ni un sólo segundo. Se presta a todo. Es todo generosidad y cercanía, una auténtica artista. De las de antes y de las que faltan ahora. Las DIVAS profesionales que yo llamo.

Con ella hemos hablado de su nuevo single, del próximo disco que viene, de la gira, de las denuncias sociales de sus canciones, de su relación con Arturo y de todo lo que le ha conllevado esa relación con algún fan. Pero también hemos conocido a la Merche más íntima: la familiar y que no estaría dispuesta a dejar a su familia para participar en un reality o ir a Eurovisión como intérprete, aunque como ella misma dice, nunca digas de este agua no beberé... Qué inteligente y previsora.

El nuevo reto musical de Merche lleno de denuncia social

Ya has presentado el primer 'single' de tu nuevo disco, 'Lo que me dé la gana'. ¿Por qué has decidido hacer este tema?



Decidí que fuera esta la carta de presentación de mi disco, en parte por el mensaje y porque el día de la huelga feminista subí un trocito de la maqueta, unos 30 segundos, y fue tal el aluvión de personas que me lo pidieron, tanto los merchitos más familiares como los que no, que fue el impulso para sacarlo. Ya después vendrá el resto del disco.

¿Qué quieres reivindicar con él?

A los ritmos latinos se le asocia un cariz machista y discrimatorio, pero también se puede hacer música con estos ritmos con un mensaje de respeto e igualdad. Que es triste que a estas alturas tengamos que discutir eso, también. Que todas las personas deberíamos ser feministas, también.

Vemos a una Merche renovada por fuera pero ¿vamos a ver a una nueva Merche musicalmente hablando en esta etapa?

Cada disco es distinto y cada single es diferente, pero este me apetecía así. El resto del disco es la Merche del 2019, pero vamos que sigo siendo tres cuartos de igual. La diferencia es que han pasado 17 años y ahora tengo 22 (se ríe).

Todas las personas deberíamos ser feministas

¿Este disco es la evolución del ‘Abre tu mente’?

Exactamente. Es el ‘Abre tu mente’ con el mismo mensaje, que es el de libertad y respeto, pero enfocado a la igualdad del hombre y la mujer. La frase que gana más fuerza en mi nuevo tema, que lo he hecho adrede es ‘El respeto siempre gana’, que es lo mismo que cantaba en ‘Abre tu mente’ y que hoy día sigue siendo, por desgracia, actualidad.

Un auténtico himno a la igualdad y la tolerancia…

Esta palabra me da como miedo, pero por otro lado me da un orgullo tan grande. Y es que han pasado unos quince años y sigue siendo actualidad. Es curioso que la gente siga queriéndola escuchar.

Merche y Arturo 'GH': juntos en lo personal y lo profesional

Hemos visto un adelanto del videoclip y sorpresón el que nos hemos llevado al ver a Arturo haciendo un cameo ¿Cómo te has sentido trabajando con Arturo Requejo en tu videoclip?

Perfecto. Llevamos seis años y a lo largo de este tiempo he escuchado de todo. Somos dos personas muy distintas, yo soy muy introvertida y él es mucho más espontáneo ¡y mucho más exhibicionista en general!

Pero eso sí, en la esencia, en el corazón, en lo que sientes, Arturo y yo somos idénticos. Ninguno de los dos, ni siquiera el resto, confiaba en que lo nuestro funcionara. Por las razones que sea hemos hecho así (une sus manos con fuerza) y nos hacemos felices.

Un fan me dijo que cuando empecé con Arturo tiró todos mis discos

Siempre habéis estado en el punto de mira…

A lo largo de estos años he tenido que escuchar de todo. En Sol, cantando el año pasado en el Orgullo, se me acercó un chico gay de unos 40 años y me dijo que me había seguido toda la vida, pero que cuando se enteró que empecé con Arturo tiró todos mis discos y me quitó de todas sus ‘play list’.

Yo lo miré y le dije (se pone seria mirándome): “Yo estoy cantando y gritando para defender los derechos de todos, en especial hoy que es el Orgullo (los tuyos) y tú me estás diciendo que me has discriminando por la persona a la que amo….” ¿Cuál es la moraleja? Pues que desgraciadamente todos tenemos comportamientos discriminatorios aunque tú también seas discriminado.

Aunque habéis vivido la relación con mucha discreción...

Yo no soy de subir fotos con él, de ir a la tele con él… pero en el videoclip me apetecía. ¿En qué ha cambiado esa Merche? Ha cambiado en que ya no me quiero callar, antes me hacía la tonta porque me apetecía y hacía oídos sordos a cosas que me molestaban, ya no. Ahora estoy contestona.

Este single era la mejor canción para decir que amo a Arturo

¡Me encanta esa nueva versión tuya…!

Pues eso me dice Arturo… Porque si algo te molesta o te hace daño, con respeto puedes contestar, porque si vas con respeto nada puede sentar mal, y si sienta mal, pues allá tú: ajo y agua.

Me he puesto rubia por lo mismo. Si a la gente le cuesta ver que soy compositora porque soy mujer o tiene comportamientos discriminatorios por la pareja que he elegido, pues se lo voy a poner todavía más difícil. Y hasta aquí, y además era la mejor canción para decir que amo a esta persona que salió de un programa de televisión ¿Y? ¿A quién hacemos daño? ¿A quién faltamos el respeto?

¿Cómo te encuentras tras el pequeño susto que sufristeis en el coche para ir a grabar el videoclip?

Fue una tontería y mi madre me echó una bronca porque ni la avisé. Nos dio por subir un vídeo, porque fue un golpe muy fuerte por detrás y yo lo que quería decir es que mantuviéramos la distancia de seguridad.

Yo me mareé un poco y Arturo también. Me di con el móvil un golpe en la frente porque iba hablando y mi obsesión es que al día siguiente grababa el videoclip e iba a salir con el chichón. Fue una anécdota porque afortunadamente no pasó nada.

Ninguno de los dos, ni siquiera el resto, confiaba en que lo nuestro funcionara

¿Crees que él tiene tablas para esto de estar delante de las cámaras?

Él forma parte de mi equipo y está muy involucrado. Él dejó la televisión porque ya no le apetecía, no le compensaba quizá o se cansó. Al final era un personaje y cambias mucho de vida, y ya no te apetece las cosas que te apetecían antes, pero fue una decisión de él. Por eso Arturo se recicló y está con nosotros haciendo vídeos y producciones.

Y le encanta Cádiz…

Me está dando una lata para irnos a vivir a Cádiz… Yo llevo 17 años viviendo aquí en Madrid por el trabajo pero evidentemente soy muy gaditana, lo llevo en la sangre, me encanta el olor, me encanta su gente, ayer estuve allí y no me quería venir. Ya lo único que me faltaba es que Arturo y mi niña estuvieran todo el día diciéndome "vámonos a Cádiz". Me parece que me quedan los días contados en Madrid. Yo aquí estoy muy feliz, pero cuando podamos nos iremos allí.

Merche, el subnopop y su opinión sobre el festival de Eurovisión

Ojete Calor comentó en una entrevista que ellos no habían creado el subnopop y que incluso bebían de artistas como tú…

Me pillas verde y no tengo información ni del término, pero en cuanto termine esta entrevista me voy a informar. ¡Qué arte! Todo lo que se haga o diga desde el respeto yo lo acepto.

¿Tú te sientes más cerca del punk o del pop?

Yo soy más fresita, soy más pop. Hago música popular para que le llegue a todo el mundo con un mensaje social y que sea clara y directa. Pero me voy a informar bien de lo del subnopop porque no sé si es bueno o malo (se ríe).

Este año mostraste apoyo público cuando en la última edición de OT presentaste una canción a la preselección de Eurovisión…

Siempre. Este año me lo pasé muy bien con mis compañeros porque yo nunca había compuesto con 4 autores, cada uno en una ciudad distinta por FaceTime. Fue una experiencia muy interesante en la que aprendí mucho. Lo hicimos con toda la ilusión del mundo para Eurovisión. A mí siempre me ha gustado apoyar a la gente joven.

Eurovisión es una plataforma maravillosa, pero no creo en los votos

¿Qué piensas sobre Eurovisión?



A ver… Eurovisión es una plataforma maravillosa y no le veo nada negativo, si vas con pretensiones de ganar sí porque en lo que no creo son en los votos. Muchas veces lo hemos hecho genial. ¿Alguien puede dudar que Ruth Lorenzo es una pedazo de artista con una voz impresionante? Nadie puede dudarlo. Después ya el puesto en el que quedes es otra cosa porque si le pones mucha ilusión te puedes llevar un chasco.

¿Ir al festival como intérprete te lo planteas?

Entonces, si me preguntas por ir a Eurovisión… pues no soy competitiva, a estas alturas me pilla un poquito ya mayor para esas emociones tan intensas. No se puede decir de esta agua no beberé, pero Eurovisión merece el respeto y la dedicación de muchísimo tiempo, meses. Yo tendría que parar mi gira, mi disco y mi día a día con mi familia, con mi niña, que para mí es lo más importante. No está ahora mismo entre mis planes ir como intérprete, pero sí como compositora. Si algún día estoy con la posibilidad de dar el 100%.... ¡Me encantaría!

Haterismo Vs creatividad: Merche y las redes sociales

Como artista con miles de seguidores en redes ¿cómo estás viviendo esta ola de haterismo? ¿Qué crees que se podría hacer?

Me parece que hay mucho odio, que la gente está muy enfadada y que la gente detrás de un nick falso, sin ni siquiera poner su cara, se atreve a decir cosas que nunca te lo diría a la cara. Yo no pierdo el tiempo. Cuando la crítica es de verdad y te hace aprender para mejorar yo la agradezco, pero cuando la crítica es hiriente, cruel y absurda me quedo sólo con la primera frase a la segunda ‘bloqueo’. No me interesa

No todo son haters. ¿Has visto la publiación en el que un usuario decía cómo sería la Super Bowl si Merche la protagonizase y se viralizó?

No me lo pasé más bien en mi vida cuando lo vi. ¡Qué gracia más grande! Me harté de reír. Yo entré en la broma y en el hilo para decir también cosas. Hay mucha gente que todavía sigue con la coña y cuando apareció la M de Maroon 5 decían en Twitter “ahí está Merche”. Era buenísimo, esas cosas a mí me encantan.

Os dejamos el hilo:

Acabo de organizar la Super Bowl de Merche pic.twitter.com/VNS4QRuWQ2 — Luis🎈 (@reindensa) 13 de enero de 2019

La cantante gaditana opina sobre los realities y los talents

De ti hemos visto muchas facetas como artista, desde cantante hasta incluso jurado de talents en programas de televisión ¿Qué recuerdo tienes de 'Tú sí que vales'?

Mucha presión. A mí me gusta mucho la tele, pero tenía también la dualidad de quiénes somos nosotros tres para decir a alguien lo que vale o lo que no vale. Yo sigo haciendo muchas veces de jurado, pero como que doy una opinión más, ni más ni menos.

¿Y cómo te ha afectado como artista el nacimiento de muchos artistas que salen de talent shows televisivos?

Cuando hay un aluvión de gente nueva que está saliendo y necesitan espacio para exponerse, justo cuando acaban el concurso, evidentemente notas que hay más saturación y menos espacio porque somos muchos. A ese nivel sí lo noto, pero a mí me parece muy positivo en general que existan este tipo de formatos como escaparate para que los jóvenes puedan mostrar su talento.

Estoy disfrutando muchísimo con Isabel Pantoja en 'Supervivientes'

Merche, entre tú y yo... ¿Participarías en ‘Supervivientes’ o en ‘GH’ como lo ha hecho Isabel Pantoja?

Yo soy consumidora de reality, me divierto mucho con ellos. Son de las pocas cosas, junto con leer biografías, que me saca de mi rutina. Con Isabel Pantoja estoy disfrutando muchísimo. Yo soy muy introvertida, no sé si tendría valor, me da vergüenza de todo. No te puedo decir de esta agua no beberé, pero a priori por mi carácter yo no iría a 'Supervivientes' por lo duro que es. 'Gran Hermano' me parece menos duro, pero creo que no lo haría tampoco.

Sus manías, su talento oculto y el momento más feliz de su vida: 20 TAGS sobre Merche que no te esperas

La cantante gaditana, que ha estrenado su nuevo single 'Lo que me dé la gana', ha contado en primera persona y sin censura cuáles son los mejores y peores momentos de su vida, todas sus manías ¡y hasta el talento oculto que tiene! Lo ha hecho para Outdoor, enfrentándose a las 20 preguntas sobre ella misma con la simpatía que la caracteriza.

