Merche habla de su relación con Arturo Requejo: "Cuando no nos hagamos felices tendremos que tomar caminos diferentes"

La compositora ha sido clara cuando le han preguntado acerca del balance que hace de estos siete años al lado de Arturo, calificándolos como “superpositivos”. “Es verdad que al principio cuando comenzamos a salir todo el mundo se sorprendió, incluso nosotros, ya que somos muy diferentes”, ha admitido a la conocida publicación, donde ha comentado que actualmente se encuentra muy feliz junto a él: "Mientras nos sigamos haciendo felices y respetado nuestras formas de ser y de pensar seguiremos juntos, cuando no sea así, y no nos hagamos felices tendremos que tomar caminos diferentes".

En cuanto a planes de boda con Arturo, Merche ha reconocido que no es algo que tenga ahora mismo en mente. “Yo nunca he fantaseado con el día de mi boda, ni siquiera cuando era pequeña. Para mí nunca ha sido una necesidad y la formalidad creo que la da el corazón y los sentimientos”, ha comentado en la entrevista. El ex gran hermano ya contó en una entrevista en exclusiva para Outdoor que el pasar por el altar no era algo que les llamara la atención a la pareja.