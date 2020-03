Estela Grande confiesa que está en tratamiento psicológico y habla de Diego Matamoros: "He vivido cosas muy duras"

La exconcursante de 'GH VIP' relata su calvario y cuenta que está en tratamiento psicológico

Estela habla de Kiko y aporta nuevos datos tras romper con Diego

Estela Grande ha concedido una exclusiva para 'Lecturas' en la que ha hablado sobre Diego Matamoros y se ha sincerado sobre su situación actual. Tal y como ha explicado en la entrevista, la exconcursante de 'GH VIP' está recibiendo tratamiento tras todo lo ocurrido y afirma estar destrozada.

Sin ninguna duda, la ruptura de Diego y Estela ha sido una de las más sonadas de los últimos tiempos. La pareja ponía fin a su idílica relación, una decisión que seguro que no ha sido nada fácil para ninguno de los dos. En su exclusiva, la modelo ha analizado las claves que podrían haber propiciado su separación y se ha sincerado sobre los difíciles momentos que ha pasado. "He vivido cosas muy duras y difíciles", apunta.

Aunque ya habló sobre esto en un vídeo de mtmad, la influencer ha querido mostrar sus sentimientos aún más para relatar el duro bache que atraviesa tras separarse del hijo de Kiko Matamoros, al que no le ha gustado nunca la relación de los dos. La modelo asegura que está "destrozada" por todo lo que ha perdido y que ha tenido que acudir a ayuda profesional, de psicólogos, para poder trabajar en esto. "Tengo ansiedad, tomo pastillas para dormir y estoy con una psicóloga", cuenta.

Según explica, fue Diego el que decidió romper la relación, aunque ella está de acuerdo porque "cuando discutimos salió toda la mierda". Los continuos reproches y discusiones han sido lo que ha acabado con su historia de amor y lo que más le ha reprochado el hijo de Kiko es el hecho de no ser sincera con él.

Ahora, asegura ser más consciente de que el modelo está haciendo su vida y dice que le hecha de menos tras estar tres semanas sin verle. Al ser preguntada sobre qué pasaría si ve una imagen de Diego con otra chica, lo tiene claro: "Me dolería, pero me lo tendría que tragar. He tomado conciencia de muchos de mis actos".

Estela Grande habla de su relación con Kiko Jiménez

Por si fuera poco, la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' también ha hablado de Kiko Jiménez, con el que asegura no mantener ningún tipo de relación en la actualidad. Parece que Estela ha decidido dar carpetazo a esa amistad y alejarse de él definitivamente. "Me he sentido ridícula", expresa en referencia a este tema. La modelo ha confesado que no ha tenido ni una conversación con él fuera de cámaras y que le duele porque sabe que está sola, pero "también está Sofía".

Si hay algo que le ha dolido a Estela es que se compare el nivel económico de su familia para "atacarla" y cuenta que estar relacionada con el apellido Matamoros le ha traído más de un quebradero de cabeza: "El apellido me ha dado muchos disgustos, problemas y quebraderos de cabeza, he vivido cosas muy duras y difíciles durante el tiempo que he vivido con Diego. Temas legales duros".

Estela y Diego: ¿reconciliación a la vista?