Arturo Requejo 'GH' reaparece y se sincera: "Hace mucho tiempo que no veo a mis hijos"

La nueva y eco-vida del exconcursante de 'GH' al lado de Merche

"Me encantaría vivir 'Supervivientes' desde el principio"

Arturo es un hombre nuevo por dentro y por fuera. Eso sí, el vasco sigue sin perder su carisma, el que nos conquistó en Guadalix de la Sierra, y lo comprobamos cuando hasta el taxista que le trae al estudio de fotografía, donde hemos quedado con él, le pide una foto de recuerdo.

Pero el ex gran hermano ya no tiene nada que ver con ese joven gamberro que puso patas arriba la edición número once de 'Gran Hermano'. Sabe lo que quiere y como lo quiere, por eso elige a la perfección sus 'looks', sabe el tipo de objetivo con el que le están fotografiando (desde hace unos años se dedica a la producción y edición audiovisual) y mira directamente a la cámara comiéndosela, dejando a todo el equipo con la boca abierta.

Con él nos hemos sentado para charlar sobre su pasado, su presente y su futuro. De la tele guarda un recuerdo agridulce, aunque, eso sí, no le importaría repetir en algún reality como 'Supervivientes' (del que tiene una espinita clavada por haber participado como reserva muy empezado ya el concurso) para que la gente conozca al nuevo Arturo. Un tipo maduro, preocupado por la alimentación ecológica, con una vida tranquila alejado de la ciudad y enamoradísimo de su Merche.

Primero de todo… ¿Cómo estás?

Yo ahora mismo estoy fenomenal. Muy relajado y muy tranquilo. Disfrutando de las pequeñas cosas.

Has vuelto a las redes sociales y tienes una legión de 'ecofollowers' ¿Qué hay del Arturo que vimos en 'GH' en la actual versión eco?

Pues hombre, yo soy el mismo. La base es la misma, pero nada que ver con aquel Arturo loco y despreocupado. Yo siempre he dicho que había mucho más Arturo detrás del que vieron en 'Gran Hermano 11'. Gracias a mi paso por el reality estuve trabajando en la tele después 5 años. Y ahora me ha cambiado la vida. Tengo una familia y tengo otro ritmo de vida. El Arturo de 'GH' estaba solo, un poquito desubicado porque acababa de mudarse de otro país después de 7 años. Lo que has sido y has vivido es lo que te hace ser quién eres el día de hoy. Ahora estoy contento con quién soy así que supongo que he pasado por lo que tenía que pasar para ser quién soy.

Estoy enganchado a tus recetas, pero cuéntanos… ¿Cómo han cambiado tus hábitos alimenticios?

El cambio más radical lo he dado en mi cambio de alimentación. Aunque la gente se piensa que comer sano no es más que para verse delgado o saludable, también es un cambio muy mental. Cuando empiezas a limpiar el cuerpo de tóxicos te das cuenta que piensas más claramente, es como si te quitaran capas de papel cebolla de los ojos. Empiezas a ver otras cosas, se te aclara la mente y eso me gustaría que la gente entendiera, es algo más que verse delgado, verse en forma o decir que tienes unos análisis de diez.

En casa ¿quién es más cocinillas? ¿Tú o Merche?

En casa yo soy el máximo cocinillas, aunque ella también cocina claro, de hecho, aún no he conseguido superar su “Salmorejo a lo Merche”.

Precisamente pudimos verte en el videoclip de ‘Lo que me dé la gana’. ¿Cómo es trabajar con tu chica?

Merche es muy exigente, lo primero con ella misma. La gente cuando ha trabajado con ella ya sabe cómo es. Es tan exigente con ella misma que hay que estar a la altura y evidentemente no es fácil, así que me pone las pilas en un momento. Decirte que a parte de hacerle de “extra” también le he producido mi primer videoclip. Es un feat con Moncho Chavea, se llama “Te dejo” y lo podéis ver en Youtube. Ha quedado muy contenta con el resultado.

Si tuvieras que describirme a Merche en una sola palabra…

Genio. Merche es un genio. Con lo bueno y lo malo que eso conlleva (se ríe).

Tenéis una familia preciosa y se ve que os adoráis: ¿hay bodorrio a la vista?

Alguna gente lo hace por la familia y otra por las fotos, a nosotros no nos llama eso de casarnos. No somos gente de contratos, somos gente de palabra.

Se os ve muy afianzados como pareja pero... ¿No ha habido ninguna crisis en estos años?

Ha habido un periodo de adaptación. Al principio había mucha energía negativa por la cantidad de gente que había mirándonos, mucha gente malmetiendo, deseando y esperando el fracaso. Nos hemos estado riendo de todo según han ido pasando los años.

Si que es verdad que Merche y yo no tenemos nada que ver, somos el día y la noche, pero somos tan opuestos que nos compenetramos perfectamente. El Ying y el Yang. Claro que tienes días de calentón, como todos, días que estás cargado, y se discute como en todas las casas…

¿Cómo habéis superado esos momentos?

Es verdad que no hemos tenido que cambiar nada de nosotros. Solamente la tolerancia a que tienes una persona al lado que no tiene nada que ver contigo y eso te hace crecer personalmente.

¿Cómo te ves dentro de 20 años?

Espero que Merche no siga cantando dentro de 20 años, aunque cuando me oiga me va a matar (se ríe). Yo me veo pasando con Merche largas temporadas viajando en nuestra autocaravana, de vez en cuando con mis nietos y conociendo mundo. Estoy loco por tener una autocaravana, tu casa sobre ruedas, dormir en la misma cama pero despertar cada día en un lugar diferente. ¡Me parece mágico!

¿Cuánto hijos tienes?

Tengo tres hijos más además de Ambika, con la que vivo a diario. Dos que veo por videconferencia que viven en California y otro que vive en Francia que viene asiduamente.

¿Hace mucho que no los ves?

Si, desafortunadamente hace mucho que no los veo pero los años van pasando y cuando sean más mayores la distancia será más corta.

Eres un experto en realities y te encanta trabajar cada vez que puedes con Merche… ¿Te gustaría participar en un 'GH DÚO' con ella?

Tengo una vida tan tranquila que cuando pienso en volver a la tele y en lo que fue aquello… Todo ese estrés, corriendo a todas partes… enseguida me ablando y me echo para atrás. Pero sí es verdad que a veces me digo que me encantaría mostrar quién soy ahora. Soy igual de cachondo, de descarado y mal hablado, pero comedido. Ya tengo unos hijos mayores que me verían y tengo que pensar en ellos. Sí me gustaría enseñar quién soy ahora.

¿Con Merche? Ella nos comentó que "nunca digas nunca" a un reality...



Si hay una cosa que creo que no pasaría nunca sería meter a Merche en un reality. Igual hacer ‘La vida de Arturo y Merche’ como ‘Las Campos’, a lo mejor colaría (se ríe) . Pero lo veo difícil la verdad, ella, al contrario que yo, no es nada exhibicionista en su día a día.

¿Qué recuerdos tienes de la tele?

En la casa hice lo que pude. Yo estuve muy agobiado en ‘GH’ porque soy una persona muy libre. Encontrarme con esa vibración en plató, tras la presentación de Mercedes Milá, y esas galas que tuve que vivir hasta que terminó el reality a mí no me dejó buen sabor de boca.

Me pesa lo más grande haber ido a ‘Supervivientes’ a dos meses empezado. Yo estuve solo tres semanas en la isla. Alejandro Albalá ha estado más que yo. Al final no disfruté bien un reality, pero sí me encantaría vivir ‘Supervivientes’ desde el principio.

¿Y de la vida fuera de la tele de esa época?

Era mucha locura. Eso es lo que me da miedo ahora mismo. Yo tengo una vida muy tranquila. Recuerdo mucho estrés y mucho sueño de esa época, tener que ir a comprarme ropa para la tele en aeropuertos y estaciones. No me enteraba de nada porque iba muy corriendo a todos los lugares y estaba muy cansado. Del ritmo de la tele yo no tenía ni idea. Fue una aventura… Me tiré a la piscina sin manguitos.

¿Te sigues llevando bien con algunos ex grandes hermanos? ¿Con quién?

Estoy en un grupo de WhatsApp en la que no estamos todos, por ejemplo, faltan Nagore Robles, Carolina Sobe o Indhira. Pero gracias al grupo de WhatsApp hasta hice las paces con Gerardo Prager.

¿A cuáles no has vuelto a ver?

No he vuelto a ver a la mayoría. He vuelto a ver a la Sobe, Siscu, Saray, Pilarita, Gonzalo… Con Indhira, Toscano, Tatiana y también los que están en el chat pues intercambio algunas palabras de vez en cuando.

Recuerdo que en tu edición vivimos con intensidad tu relación con Indhira… Sabiendo todo lo que pasó, si pudieras hablar con el Arturo del pasado ¿Qué le dirías?

Yo estoy contento con quién soy ahora. Si pudiera volver lo haría de otra manera. Limaría las tres tonterías que me crucificaron pero lo haría todo igual. Limaría la nochevieja con Tatiana, que creo me dio la estocada. Eso lo habría evitado y otros detalles ¡y me hubiera ido con maletín!

¿Con Tatiana tienes buena relación?

A raíz de lo que le pasó hace poco con su marido le pregunté si estaba bien y si necesitaba algo.

Y de esa época, en la que saliste de la casa... ¿qué recuerdos tienes de cuándo compartías piso con Nagore?

Y con Tatiana. Compartiamos piso los tres en esa época, yo prácticamente no estaba en casa. Rara ha sido la vez que nos hemos juntado los tres en el sofá. Muy pocas veces ha pasado eso.

¿Y como compis de piso cómo eran?

Nagore pues como es ella. “No uses el trapo para eso”, me decía y yo le contestaba “tranquila, tú a tu rollo y tu manera y yo al mío”. Y con Tatiana coincidí poco porque tenía mucho trabajo y realmente ella solo vivió solo unos meses. Esa casa era para mí casi cómo otra habitación de hotel dónde te duchas, haces la maleta, y te vas otra vez…

¿Por qué dejasteis de convivir juntos?

A Tatiana se le acabó el trabajo en la tele y se fue a Almería y Nagore se fue a vivir con una amiga.

¿Sigues manteniendo el contacto con ella?

Cero patatero. Desde que me eché novia no me llama (se ríe). Si que es verdad que perdimos la relación desde que yo cambié de vida, antes te veías en la tele e igual hacías una cena, pero a raíz que yo me fui tenemos cero comunicación.

¿Estás viendo la actual edición de 'GH VIP'? ¿Tienes favorito?

Sí. Mi favorita a día de hoy es Adara. No la conocía porque me salté su edición pero me parece una chica templada y que a la vez se moja. Me gustaba mucho la gente como Dinio, pero sí quería que se quedara Mila. Hace falta gente como Mila para darle caña a Kiko y sacarle con un porcentaje más alto que el de Nagore.

Vamos que Kiko te cae fatal…

A Kiko lo conocí en ‘Mujeres y Hombres’, cuando entró y yo estaba trabajando. Allí era un chaval joven y serio. Ahora tiene el síndrome del que sabe demasiado de realities. El saber mucho te va a jugar una mala pasada, Kiko.

Imagínate que te encuentras con una persona que ha vivido fuera de España estos últimos diez años y le tienes que explicar tu paso por la tele ¿Qué le contarías?

Le diría que empecé en un concurso que fue muy movido y fui muy protagonista sin entrar en detalles. Después le diría que aproveché el momento colaborando en programas de tele del late night, estiré el chicle lo máximo posible y gracias a eso me ligué a una artista.

¿Y algún proyecto futuro confesable?

Mi proyecto futuro es sacar un canal de Youtube partido en dos partes. Aprovechar mi maestría en la reforma integral para producir videos tutoriales durante el proceso de creación de mi plató (tutoriales de mezclar y aplicar diferentes tipos de morteros, acabados en piedra, cerámica, instalar una ventana…).

Y ya una vez construida mi cocina/plató, subir vídeos cocinando comida vegetariana y consciente, haciendo jabones y presentando trucos de salud y superalimentos. Creo que es un proyecto muy bueno, rentable y de muy bajo coste para un patrocinador de tipo “almacenes de construcción”.

Fotografía de Adasat Barroso

Estilisto y maquillaje de Cristo Rodríguez

Edición: Megamedia