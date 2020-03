Steisy se rompe y habla de su ruptura con Pablo: "He pasado unos días malísimos, ya no tengo ni lágrimas"

“No puedo estar así, se me cae la casa encima”, han sido las dos frases con las que ha empezado Steisy el vídeo. “Pablo y yo hemos discutido y lo hemos dejado”, ha comentado mientras lloraba y explicaba lo que había ocurrido: “Fue en el día del aniversario. Hay cosas que me duelen y no lo entiende, y yo no lo entiendo a él. No llegamos a un acuerdo”, ha explicado mientras aseguraba mirando a cámara que llevaba sin comer desde que lo habían dejado. "He pasado unos días malísimos, ya no tengo ni lágrimas”, ha confesado.