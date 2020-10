Las palabras del canario no han pasado desapercibidas para algunos de los fans de la ex de José, que rápidamente le han respondido y le han criticado. "Vas a por todas", "eres un guarro", "no me metería con la ex de un tío con pistola" o "es demasiada mujer para ti" han sido solo algunos de los numerosos mensajes que ha recibido Noel tras publicar su comentario.