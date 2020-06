Noemí Merino relata su experiencia tras ser madre y nos enseña a su hija: "Tuve depresión postparto y lo pasé fatal"

Sin filtros y sin ningún tipo de tapujo. Noemí no endulza la maternidad y relata lo que para ella se ha convertido en su complicada realidad. Aunque asegura que adora y ama a su pequeña por encima de todas las cosas, lo cierto es que la exconcursante de 'Gran Hermano' no tiene miedo a la hora de hablar de ese sentimiento maternal que va y viene.

Noemí Merino reflexiona sobre la relación con su hija y su papel como madre

"Todavía no soy consciente de que soy madre" o "a veces no me doy cuenta de que es mi hija": estas son solo algunas de las afirmaciones con las que la influencer intenta dejar constancia de que ser madre no es siempre lo que estamos acostumbrados a que nos cuenten. Incluso nos ha afirmado que no quiere volver a serlo y que hasta está en lista de espera para realizarse una ligadura de trompas.