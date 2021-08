Noemí Salazar responde a las críticas por su trabajo: "Todos son igual de respetables"

"Todo lo que sea ganarte la vida con el sudor de tu frente, es un trabajo", ha continuado dirigiéndose a todos aquellos que se dedican a asegurar que a lo que ella se dedica es a no hacer nada. "Claro que trabajo, sino no podría tener la vida que tengo porque el dinero no lo dan los árboles”, ha señalado la exconcursante de 'GH VIP' tirando de humor a pesar de dejar bien claro que se trataba de una acusación que no le había sentado nada bien.