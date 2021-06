Noemí Salazar, desbordada con la situación de su casa: "Nunca he tenido ayuda"

La exconcursante de 'GH VIP' ha reconocido estar atravesando una racha complicada

La que parecía que iba a ser la mudanza se sus sueños le está dando algún que otro quebradero de cabeza a Noemí Salazar. Lo cierto es que la influencer no está atravesando el mejor de sus momentos. Sin embargo, lejos de ocultárselo a sus seguidores y grabarse en Instagram con una 'falsa sonrisa', la que fuera concursante de 'Gran Hermano VIP' ha decidido compartir con ellos este bache anímico. Con la naturalidad y la transparencia que la caracterizan, la participante de 'Los Gipsy Kings' ha explicado el motivo por el que se siente tan desbordada con la situación de su casa.

Es raro a ver a Noemí con el 'gesto torcido'. Ella, que siempre está sonriendo y de buen humor. Sin embargo, hay días para todo y así se ha encargado de demostrarlo la hija de Raquel Salazar en su perfil oficial de Instagram, donde acumula casi 900.000 seguidores.

La que fuera concursante de 'Gran Hermano VIP' se siente completamente sobrepasada con el estado en el que se encuentra su casa, en plenas obras por la reforma y la mudanza. Una situación a la que también se le suma su papel como madre, que su marido, Antón, está de viaje de negocios y la cantidad de trabajo que le supone su 'rol' de influencer y su línea de cosméticos.

"He recibido muchísimos mensajes de gente preocupada preguntando por lo que me pasaba. Simplemente no me apetecía conectarme y para pasarme por aquí y hablar por hablar…", ha comenzado comentando la madre de Mimi, que se ha mostrado ante cámara un tanto alicaída y triste.

"No me da para más la vida. Estoy a tope con todo. Estoy trabajando mucho en proyectos nuevos. Llevo un tiempo sin aparecer por aquí. Espero que no me olvidéis y que me perdonéis, por favor. Estoy liada con las obras, la niña, la comida…", ha continuado excusándose la concursante de los 'Gipsy Kings', que ha reconocido que la situación le "está superando".

Por si no fuese suficiente con aguantar las obras prácticamente las veinticuatro horas del día, a Noemí Salazar se le suma el tema de la limpieza. Una tarea de la que se encarga ella sola. O así era, al menos, hasta la fecha. Y es que la exconcursante de 'GH VIP' se ha visto obligada a tomar cartas en el asunto:

"Nunca he tenido ayuda en casa; ni con la limpieza ni con la plancha. Soy muy maniática y pienso que nadie lo va a hacer como yo. Pero estos días me están superando. A mí la limpieza y el orden me dan paz, pero me agobio mucho cuando las cosas no están bien", ha señalado Noemí que tampoco encuentra la 'ayuda' que busca en su marido que, aunque tiene buena intención y trata de colaborar con las tareas del hogar, "no sabe hacer las cosas".

Es por eso que la Salazar ha decidido contratar a una persona una vez por semana. "Me va a ayudar con el tema de la limpieza de la casa y la plancha, que es lo que más me agobia. Para mí sola es todo muchísimo", ha señalado con cierto tono de alivio.

Además, la concursante de 'Los Gipsy Kings' ha decidido adelantarse a las posibles críticas que esta decisión pudiese suscitar entre sus fans: "Ahora me diréis que no hago nada y que no trabajo. Sí trabajo. Al ser todo con mi empresa, la tienda online, el móvil, las redes…es un trabajo que no desconectas nunca", ha reconocido con total sinceridad.

Precisamente por eso, la hija de Raquel Salazar ha decidido desconectarse de las redes sociales y tomarse un necesario respiro. Además, a la que fuera concursante de la edición VIP de 'Gran Hermano' también se le ha juntado la soledad a la que hace frente, pues su marido se encuentra de viaje por temas de trabajo.