Omar Montes se enzarza con Isa Pantoja por su relación con Asraf

telecinco.es

Parece que todo el revuelo causado por la extraña relación entre Isa Pantoja y Asraf no le ha sentado nada bien a Omar Montes, el ex de Chabelita. Concretamente, ha sido una publicación de Isa Pantoja la que ha hecho que Omar Montes acabe estallando y dejando claro que no soporta a Asraf, con el que se ha despachado en Twitter.

Todo ha empezado cuando Isa Pantoja ha compartido una publicación de Twitter en la que ha escrito lo siguiente: "Yo no quiero hablar de la relación que tuve. Si la otra parte quiere, esta en su derecho, pero que no me utilicen de excusa, pues yo solo quiero hacer mi vida". Para sorpresa de todos los seguidores de la hija de Isabel Pantoja, se manifestaba sobre su ruptura con Omar Montes en sus redes sociales.

Parece que este tuit no le ha sentado muy bien a Omar Montes, que ha decidido responder así: "Si el que está hablando es el mortaja diciendo que me quiere denunciar y que estas con él. Que dice que no se cree que al día siguiente de estar con él estabas conmigo, pobre iluso.... pero bueno, en fin, que a mí no me metáis en vuestros montajes, que prometo que os ponéis verdes...".

La cosa no quedaba ahí y el enfado de Omar Montes seguía incrementando de nivel. A través de otro tuit, el exconcursante de 'GH VIP' escribía este texto con dardos para Asraf e Isa Pantoja: "Le dejas de falso y él te deja de lo que te deja delante de toda España. Y ahora de repente súper amigos máximos y crees que la gente que lo ve es tonta. Pero no engañas a nadie, sois los 2 unos falsos y aquí te lo dejo yo porque voy de frente, no por la espalda como vosotros".

Hace tan solo unos días, Asraf visitaba 'El programa de Ana Rosa'. El Míster Universo y exconcursante de 'Gran Hermano VIP' . El Míster Universo y exconcursante de 'Gran Hermano VIP' aclaraba en el plató el tipo de relación que tiene con Isa Pantoja y hablaba sobre el incidente de Omar Montes y sus amigos en Granada en el que tuvo que intervenir la Guardia Civil. Además, en unas declaraciones para 'Semana', Asraf a confesado que Isa Pantoja y él se están "conociendo".

También te puede interesar: