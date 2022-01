Omar Montes estalla tras una fuerte bronca con la madre de su hijo: "Ya no puedo más"

En la conversación privada que ha querido hacer pública, Omar Montes le envía a su expareja y madre de su único hijo unas fotografías de las deportivas que el abuelo del niño le ha regalado. "¿Unas zapatillas rosas? ¿Tú crees que el niño es maricón o algo? Menos mal que no le hace falta calzado, ya le compro yo lo mejor. Si fuese por ti iba desnudo y haciendo el ridículo. Todo lo que le das no lo quiere porque se siente ridículo. Eso no se lo va a poner, ya te lo puedes llevar", es la respuesta de la mujer, que se ha mantenido en el anonimato desde que el artista apareció por primera vez en televisión.