Si por algo ha conseguido caracterizarse Omar en lo que a su música se refiere es por sus ritmos urbanos y bailables y por sus letras pegadizas. Sin embargo, no todo vale en casa del ganador de 'Supervivientes'. En una entrevista exclusiva con Adolfo Rodríguez para el perfil de Instagram de Telecinco , el que fuera pareja de Isa Pantoja nos ha desvelado que todos y cada uno de los temas que lanza con éxito a través de las plataformas digitales, previamente han tenido que pasar por los 'oídos' de su abuela , una de las personas más importantes de su vida.

Es más, el que también fuera concursante de 'GH VIP' ha reconocido que si a su abuela no le gusta una de sus canciones, le hace despublicarla en el acto. "Si a mi abuela no le gusta, me hace borrarla", nos ha contado, hablando por primera vez de este lado desconocido de su carrera como artista. Y es que lejos de esperar a obtener el visto bueno de productores, músicos o escritores, Omar solo pretende gustarle a su abuela que, aunque es su fan número uno, también es su principal crítica.