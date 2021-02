Es ahí cuando el exnovio de Isa Pantoja saca a relucir su lado más tierno y cariñoso. Ese lado amable que fue, precisamente, lo que le convirtió en el flamante ganador de su edición de 'Supervivientes'. A pesar de tener a su alcance todo tipo de lujos (desde coches de alta gama, hasta alhajas de varios quilates y cientos de miles de euros), el cantante no ha dejado que su fama le levante los pies del suelo. Fiel a sus orígenes, a su barrio y, por supuesto, a sus abuelos, el también exconcursante de 'Gran Hermano DÚO' se ha convertido en un experto en eso de inculcarle a su hijo el no dejarse llevar por el dinero y la fama.

Es mezcla de excentrismo y humildad es lo que ha convertido a Omar Montes en todo un padrazo al que no paran de lloverle los elogios por lo concienciadamente que está ejerciendo su papel de progenitor. "Gran papá", "tu mayor tesoro", "qué hijo más guapo, igual que su padre", "de tal palo tal astilla", "menudo padrazo" o "me encanta veros juntos", son algunos de los comentarios que se pueden leer en las publicaciones en las que presume de la bonita relación que tiene con su pequeña "calcomanía".

Por si todas estas pruebas no fuesen suficientes para testificar que el cantante tiene un currículum intachable como padre, la mamá del pequeño se encargó personalmente de dedicar a sus ex unas bonitas palabras alabando la educación que le estaba ofreciendo a su hijo: "Es un chico muy cariñoso, detallista y proyector", señalaba Nuria Hidalgo, dejando a un lado los más y sus menos con su ex, con el que terminó la relación porque "discutían mucho" y, según ella, era bastante asiduo a salir de fiesta.

"Primer domingo que no pasamos juntitos, bebé. Qué pena que a tu papá le vean como un cheque en blanco y por culpa del dinero y la avaricia no pueda verte. Pero tranquilo, que nadie me va a separar de ti”, aseguraba el intérprete, que consiguió cumplir su promesa pues finalmente este suceso no consiguió alejarle de él.