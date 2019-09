Jorge Javier Vázquez: "Pedro García Aguado me linchó en público sin necesidad"

En su nuevo blog de 'Lecturas',ha decidido reflexionar sobre la política española tras el nombramiento de García Aguado como director general de Juventud por parte de Díaz Ayuso para la Comunidad de Madrid. Elde '' haal que fuera 'Hermano Mayor' en Cuatro tras los comentarios que hizo en redes de él por el malentendido que tuvo con Dakota en 'Supervivientes'. Y lo ha hecho con un escrito que ha titulado: "me linchó en público sin necesidad".

Pero el presentador, que tuvo un encontronazo con Dakota en esta edición de 'Supervivientes' al comentarle a la concursante que tenía que aceptar las reglas del juego cuando se quejaba porque Isabel Pantoja recibía llamadas y ella no, ha decidido contestar a Pedro García Aguado en esta reflexión tras el tuit que puso defendiendo a Dakota y atacándole a él.

Él, que trabaja de mediador, que intenta solucionar conflictos, ¿no cree que hubiera sido mejor llamarme para hacerme ver que, según él, me había equivocado?

De esta manera, Jorge ha roto su silencio comentando cómo vivió ese momento. "Cuando yo tuve el lío con Dakota en ‘Supervivientes 2019' escribió un tuit que decía: “Me acabo de enterar de lo que dijo Jorge Javier Vázquez a Dakota. Yo estoy con Ella y es muy miserable usar ‘Hermano mayor’ para menospreciar su deseo de ver a sus padres. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad y a cambiar, #todoscondakota”. Y luego añadía corazoncitos. Por cierto, acabo de caer que escribió ‘Ella’ con mayúsculas, no entiendo por qué. Pero a lo que vamos. Cuando me enteré de lo que había hecho, no me lo podía creer", ha afirmado un decepcionado Jorge, tal y como reflejan sus palabras en el escrito.