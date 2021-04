Que lleva en paro seis años ya lo podíamos sospechar por los comentarios que Lucía, su ex , predicó durante su estancia en Villa Montaña. Pero ese largo periodo en las listas del SEPE no es lo que más sorprende del de “la manita relajáh”.

Fue futbolista y camarero: sus ocupaciones además de la tele

También fue camarero de un bar gaditano llamado ‘La última copa’- Era el verano del 2013 y ya se sabe: “Esta noche carricoche, fresa, vainilla, chocolate, tutifri, cacahué. Me lo he pasado de p... madre". Pero según la red social de trabajo no pasó de estar tres meses, concretamente desde julio a septiembre.