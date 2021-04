Concretamente, la reportera se ha sincerado sobre su historia de amor con Bruna Manzoni a través de sus historias de Instagram, donde ha aclarado las numerosas dudas de sus seguidores sobre su relación sentimental con la brasileña. Tras besarse apasionadamente con ella frente a la cámara, Ares ha decidido pronunciarse sobre su noviazgo con la ex de Sofía Cristo.

Ares Teixidó ha recalcado que lo de que ella fue a por Bruna es algo totalmente cierto: “Si no fuera por mí no estaríamos aquí. Bruna acababa de salir de una relación y no tenía ganas de nada, pero yo la enamoré”. Además, ha asegurado que antes de comenzar a salir con ella las dos se hicieron infinidad de preguntas. “Parecía un interrogatorio”, ha señalado la exconcursante de ‘GH VIP’ entre risas.