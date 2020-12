El ahora participante de 'La isla de las tentaciones' fue pretendiente en 2017

Las puertas del paraíso se abrirán dentro de muy poco para recibir a las parejas y solteros de la nueva edición de ‘La isla de las tentaciones’. Un casting de lo más explosivo en el que se encuentra algún que otro rostro conocido para los seguidores de Mediaset.

Manu G, que ahora pondrá a prueba su relación de tres años con Lucía, estuvo participando en el programa ‘MyHyV’ en el año 2017. Lo hizo para pretender a Marta Granero y ya en su primer día dejó claro que era un fiestero de los pies a la cabeza.

¿Será capaz de resistirse el gaditano a las tentaciones de la isla o terminará mordiendo la manzana? Para ir conociendo un poco más sobre él, en ‘Unplugged’ hemos recuperado su primer día en el programa del amor… ¡Y no tiene desperdicio!

El debut de Manu G. como pretendiente en ‘MyHyV’

Marta Granero recibió una lluvia de pretendientes en enero de 2017 y entre ellos se encontraba el que será participante en ‘La isla de las tentaciones 3’. Llegó con chupa de cuero, una camisa blanca y una cara de pillo que parecía un complemento más de su outfit canalla.

Echado para adelante como él solo, no dudó en presentarse a su tronista en cuanto puso un pie en el plató de ‘MyHyV’: “Yo le voy a dar dos besitos, porque es muy guapa y me he llevado una sorpresa al verla”. ¿Tendrá esa misma iniciativa para para presentarse a las solteras del paraíso de Sandra Barneda?

Por aquel entonces, Manu tenía 25 años, llegaba de Cádiz y dejó muy claro que era una persona madrugadora: “Yo me levanto temprano todos los días, picha”, le dijo a Antonio David Flores cuando este insinuó que tenía pinta de salir de fiesta a diario y dormir hasta tarde.

En su primer día en el programa del amor se definió como un apasionado del deporte y amante del fútbol. Además confesó que de pequeño había estado jugando en la cantera del Betis y en el Real Madrid: “Sufrí lesiones de rodilla y tuve que dejarlo”, declaró. Una afirmación a la que Nagore Robles no tardó en reaccionar: “Vaya, con lo que le hubiera gustado a Marta Granero que llegaras al Betis, porque a ella no se le escapa un futbolista”.

En aquel debut televisivo, Manu G. no ocultó que era un fiestero de los pies a la cabeza. Se declaró amante del flamenco, de las sevillanas y de los tangos y, sin ningún tipo de miramiento, se levantó de su silla de pretendiente y sacó a bailar a su tronista, que se quedó anonada: “¡Qué bien bailas, me encanta!”, dijo ella alabando su carácter juerguista.

Nagore Robles y Antonio David Flores veían en el a un chico fiestero, pero se preguntaban si tenía algún interés más allá de pasarlo bien. Algo que él mismo explicó: “Soy un culo inquieto, e busco la vida y mis padres no me dan nada (…) A corto plazo me gustaría estudiar aeronáutica”, a lo que Emma García respondió: “Pues ya puedes empezar”.

La decisión de Marta Granero en el primer día de Manu G.

Después de conocer un poco a su candidato, Marta Granero lo tuvo claro: “A mí me ha encantado como baila, me encanta su acento y me encanta él”, dijo la tronista de ‘MyHyV’. Fue después de aquellas palabras cuando decidió darle una de las diez rosas que tenía y que le convirtieron inmediatamente en pretendiente oficial.