Paula ‘GH 15’ posa completamente desnuda: “Resumen de una mañana cualquiera”

Pero la cosa no ha quedado ahí. Como cada vez que Paula sube un desnudo a sus redes sociales, entre sus seguidores las opiniones están divididas. Algunos usuarios le han reprochado a la influencer que no necesita posar desnuda, ni retocar su cuerpo en las fotografías para conseguir likes. "No es por nada pero se ve un poco retocada la foto. Creo que no hay necesidad, eres guapa, no te hace falta", ha comentado una usuaria.