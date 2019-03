Ana Obregón y Álex Lequio se dedican unas emotivas palabras en un día muy especial: "No ha sido un año fácil"

Álex Lequio ha sido el primero en hacerlo. A través de su perfil de Instagram, el hijo de Alessandro Lequio ha compartido una imagen junto a su madre que ha decidido acompañar de un precioso texto en el que no ha podido dejar de hablar de los meses tan duros que ha vivido luchando contra el cáncer: "¡Felices 25 mamá! No ha sido un año fácil pero seguimos aquí, incluso más jóvenes que antes (¡y tengo barba!). Gracias por todo ❤️". La respuesta de su madre no se ha hecho esperar, la actriz le respondía así: "¡Ya ves hijo! Cumplo uno menos que tú ja ja ja ja ja! Eres mi guerrero de luz! ❤️❤️❤️☀️☀️☀️☀️".

Álex Lequio está escribiendo un libro

Con estas palabras, Álex Lequio ha compartido la noticia: "Hola chic@s! Últimamente he recibido muchísimos mensajes pidiéndome consejo para no perder la sonrisa en la convivencia con una condición médica que podría suponer un cambio de acontecimientos repentino en cualquier instante. Aquí os dejo una reflexión del ‘Segundo Atardecer’ del ‘Chico de las Musarañas’ que espero pueda responderos a vuestras preguntas en la medida de lo posible ❤️. ‘El Chico de las Musarañas’ trata sobre un chico despistado (yo 😂) que toma asiento todos los días donde cae el sol y conversa con sus 4 musarañas metafóricas - cada una con una personalidad y manera de ser completamente diferente. Es un libro que escribí hace mucho tiempo (solo lo han leído 4 personas) y he retomado hace 1 año para plasmar nuevas reflexiones. Aquí va!! Espero poder ayudaros en algo ❤️❤️(primera vez que decido publicar un extracto del libro🤘)...estás equivocada, mi querida Muria. Un sentimiento agrio correctamente edulcorado es como una buena tarta de limón: agridulce. Las tartas de limón están muy ricas - propuso Sophia, gesticulando con sus dendritas. -Ya... pero ¿de donde córcholis sacas los terrones de azúcar en un sendero interminable de estiércol y plantas raras? ¿Los pintas? - añadió Muria con notas de escepticismo e ironía. - Esas plantas raras que asoman del barro se llaman Stevia Rebaudiana. Tienen tantas propiedades edulcorantes que convertirían un limón en algodón de azúcar en cuestión de segundos, pero claro... para ti solo son unas plantas raras. Tienes la mala costumbre de ponerle una sola cara a la felicidad y cuando no la encuentras, llueven mares y rugen vientos huracanados. Incluso dicen que la stevia es hasta 300 veces más concentrada que el azúcar - respondió Sophia. - Hay veces que tenemos la felicidad a un palmo pero enmudecemos y nos perdemos en lo de siempre cuando la clave está en alzar la cabeza y plantar la mirada donde nunca. Todo es cuestión de perspectiva. Dime Muria ¿te sirvo un trocito de tarta de limón con stevia?".