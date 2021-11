Pepe Navarro carga contra Ivonne Reyes y su hijo Alejandro: "El día que yo falte no podrá escapar"

"Ese joven no sabe quién es su padre todavía, eso es grave, no es cuestión de la madre . La madre ya ha sacado todo el provecho que ha podido de esto , todo el dinero que ha podido", dice mientras aprovecha para atacar una vez más contra Ivonne Reyes.

"Lo bueno es que él haga borrón y cuenta nueva, nos vayamos a un juez y diga este no es mi padre, no me ha engendrado. De la época que ella queda embarazada hemos eliminado tres personas ya, no sé si quedarán más, pero por eliminación a estas alturas se puede saber quién es el padre", ha añadido, cansado de la situación.

Esta situación y ante la interminable guerra entre ambas partes llevó a una de las hijas de Pepe Navarro a cotejar su ADN con el de Alejandro; pruebas que determinaron que estos no eran hermanos. Años más tarde, la propia Ivonne Reyes contrató a un detective privado para conseguir muestras biológicas del presentador. Estas revelaron que Alejandro no es hijo de Pepe Navarro, sin embargo, al haber sido obtenidas de forma ilegal fueron invalidadas.

"Creo que valdría la pena que dejasen la pantomima de una vez y que el chaval viva tranquilo, el pasado no se puede enmendar, pero sí el futuro. El chaval tiene que vivir en paz, él quiere conocer a su padre, a mí me mandó algún mensaje en su día queriéndome conocer y es normal, ella misma me contó en su día que él le decía '¿por qué papá no me quiere?', cuando él creía que el padre era yo", ha desvelado Pepe Navarro.