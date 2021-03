Ivonne Reyes, tras superar el coronavirus: "Llegué a despedirme, creí que había llegado mi momento"

Como si hubiera tenido una segunda oportunidad. Así es como se siente Ivonne Reyes y no es para menos. La exconcursante de 'GH VIP' ha relatado por primera vez su experiencia tras haber superado el coronavirus . Hasta la fecha no se sabía el infierno que había pasado la presentadora, pero en una entrevista para la revista 'Lecturas' se ha sincerado tras tocar fondo y haber renacido.

Se ha tratado de un relato emocionante en el que no solo ha hablado Ivonne del miedo que llegó a sentir sobre todo en los días más críticos, también lo ha hecho de las huellas que le ha dejado el virus y sobre todo ha querido hablar de la importante lección de vida que ha aprendido. "Cogí la covid. No me ha dejado secuelas, pero no respiro igual", ha comenzado diciendo.