Alejandro Reyes habla de su relación con Pepe Navarro: "He salido adelante"

El hijo de Ivonne Reyes y Pepe Navarro ha cumplido 20 años. A su llegada de Honduras el joven ha soplado las velas en el que ha sido su cumpleaños más peculiar hasta la fecha: confinado y en familia. Sin embargo, hay algo que no ha cambiado respecto a las celebraciones de otros años, pues Alejandro Reyes no ha recibido, una vez más, la felicitación de su padre.

Pero Alejandro no desvía en ningún momento las preguntas que tienen que ver con la relación con su padre , por la que se ha visto obligado a acudir a tratamiento psicológico. “Deberíamos ir todos y nadie se debería sentir avergonzado”.

Un ayuda por parte de profesionales que le ha ayudado a superar todos los “momentos malos” que le han convertido en una persona más fuerte. “He salido adelante y me siento muy orgulloso. Después de todos estos problemas he madurado muchísimo”, ha reconocido el exsuperviviente.

Alejandro Reyes cuenta cómo está llevando el confinamiento

A pesar de lo excepcional de la situación (con el confinamiento a causa de la crisis del coronavirus), el joven ha reconocido que, aunque ha sido un aniversario diferente, no lo va “a olvidar nunca”.

Además, fiel a su característico buen humor, Alejandro ha confesado que se ha adaptado muy rápido al aislamiento . “Soy muy casero y no tengo sensación de claustrofobia. Me encanta ver mazo de pelis”, asegura el hijo de Ivonne.

El concursante de 'Supervivientes' se deshace en elogios a su madre, Ivonne Reyes

“Mi madre es mi heroína, me ha educado muy bien”, asegura el joven, que cada paso que da en su vida, lo hace pensando en “no defraudarla”. Gracias a ella, el superviviente pudo irse a Miami a estudiar actuación. “Mi madre me ha pagado los estudios, siempre me lo ha pagado todo. Estuve ocho meses y saqué muy buenas notas”.