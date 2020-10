Durante el tiempo que ha durado la operación, su legión de seguidores ha aprovechado para mostrarle todo su amor a través de Twitter con el hashtag ‘ánimo Adara’, que ha sido tendencia en España durante varias horas. Un detallazo por parte de sus más de 873.000 seguidores que la ex de Hugo Sierra no ha tardado en agradecer.

La ganadora de 'GH VIP' cuenta más detalles del motivo de su operación de pecho

Algo que ella misma ha confirmado en los siguientes stories: “Estoy feliz, no os podéis llegar a imaginar cuánto. Me he operado con el mejor cirujano que me podía operar con el problema que tenía”, ha apuntado la it-girl, dejando entrever la vía intravenosa y las gasas que ahora cubren su pecho.