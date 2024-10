Qué fue de Karola Alonso, de 'GH 2': la historia de su hijo trans y su vida actual como DJ y empresaria

Karola Alonso no pasó desapercibida en la casa de Guadalix de la Sierra. La exconcursante de ' Gran Hermano 2 ' mantuvo una relación sentimental dentro de la casa a pesar de tener pareja en el exterior, y salió expulsada con el 88% de los votos. Tras su paso, ganó bastante popularidad pero ella decidió no subirse al tren de la fama. 23 años después, Karola vive una vida muy diferente a la de antes al lado de su hijo trans , de quien ha revelado su historia de superación, y es empresaria y DJ de la noche sevillana . Sigue leyendo y descubre la vida actual de Karola Alonso.

Cuando su hijo tenía diez años de edad, fue más que consciente de que su cuerpo no le pertenecía y no se sentía cómodo con él, por ello, le dijo a su madre: "Mamá, yo no soy una niña, yo soy un niño". "Sabía que algo pasaba, que estaba encajando en el proceso de cambio de una persona transexual. Lo interpreté como algo rígido, sólido, estático y me impactó", confesó Karola.