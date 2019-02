Ruth Basauri cuenta nuevos detalles de su ruptura con Ricky: “Siento asco y rechazo”

Después de poner punto y final a una relación de dos años, Ruth también ha querido aclarar que ya se encuentra mucho más fuerte que hace unos días,"Estoy en esa etapa de cambio de chip, estoy algo mejor. He pasado de sentirme mal por dejar a una persona queriéndola, a esa etapa de después, de sentir un rechazo y un asco hacia él porque realmente no tengo ni idea de con quién he estado dos años. Sé que él esta muy bien, porque lo he visto, se está riendo, está por ahí con los amigos. Me alegro que no lo pase mal. Estoy un poco más fuerte y muchas gracias por todos los mensajes que me habéis mandado. Desilusionada, defraudada, alucinada y dolida", ha comentado la extronista de 'MyHyV'.