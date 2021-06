"Quiero vivir tranquila", ha repetido una y otra vez la catalana. Sin embargo, estas últimas semanas está yendo de polémica en polémica. Sandra Pica no se libra pero, lejos de quedarse callada, ha decidido defenderse con uñas y dientes . Dirigiéndose directamente a esos "ignorantes" que se dirigen a ella a través de las redes sociales, la que fuera tentadora de 'La isla de las tentaciones' se ha visto obligada a dar explicaciones tras anunciar en las últimas horas su deseo de regresar junto a su familia.

Sandra Pica estalla contra las críticas tras dejar el piso que compartía con Tom

"Me parece de hipócrita que le tengáis que decir a mi amiga que está en una casa que no es suya. Vamos a ver señores, vamos a ir por partes", ha comenzado señalado la catalana antes de entrar al meollo de la cuestión y mostrarse más hastiada que nunca al ver cómo se cuestiona cada decisión que toma .

Según ha contado la que fuera tentadora de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones', los muebles que tienen en la casa "son de colaboración". Sin embargo, en lo referente al resto de detalles (cuotas mensuales, elementos decorativos, etc), Sandra ha dado un paso al frente dejando claro que ella es la única que puede tomar decisiones al respecto : "Lo otro que hay de decoración, lo he pagado yo".

Pero la cosa no se ha quedado ahí y la influencer catalana ha decidido seguir aportando nuevos datos para tener más elementos con los que defenderse de esta última oleada de críticas: "Cuando Tom se ha ido, la que está pagando el alquiler estos dos últimos meses soy yo. Con lo cual, la casa de quien no sería y el que estaría de prestado es Tom. Dicho esto, voy a meter en mi casa a mi amiga, al vecino, al bombero y a quien a mí me de la gana", ha sentenciado, mostrándose muy directa y tajante.