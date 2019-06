Santana y Melyssa 'MyHyV' rompen su silencio tras los rumores de ruptura: "Tienen el derecho de saber en qué punto estamos"

A continuación, el extronista de 'MyHyV' ha sorprendido a todos con sus palabras: "Primero no podíamos ir al programa por el tema de estudios, luego no podíamos ir hasta que acabara el canal de 'mtmad', que ya ha acabado y luego íbamos a ir pero Melyssa no podía. Yo entiendo que no pueda, pero hoy me he enterado de que no tiene intención de ir, no quiere ir porque supuestamente, en palabras literales, no quiere que se le machaque. Yo quiero que sepan que por mi parte estoy encantado de ir. El programa y ustedes os merecéis saber qué ha pasado y cómo estamos. Si no va ella voy a ir yo, aunque yo creía que era mejor que fuéramos los dos para conocer la versión de cada uno".

Parece que las palabras de Santana no le han sentado del todo bien a Melyssa, que ha querido matizar las palabras del extronista explicando lo siguiente: "En consecuencia de lo que estoy escuchando, voy a ir, voy a contar toda la verdad. En cuanto a lo que ha dicho de que no quiero que se me machaque, no quiero que me machaque una persona a la que quiero y a la que no podría hacer nada de daño. No es que no quiera que me machaque el mundo, no quiero que me machaque esa persona".