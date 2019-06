Chiqui 'GH' preocupa a sus seguidores con su última publicación: "Cucarachas que se creen algo"

Parece que Chiqui está muy, pero que muy enfadada. ¿El motivo? Pues no lo sabemos realmente pero la joven ha utilizado su perfil de Instagram para, a través de una misteriosa foto (un coche de juguete), explicar con un escrito como se siente. En él ha atacado a la gente ignorante, los que no entienden los derechos y hasta incluso a acusado a alguien diciéndole que más trabajar y menos hablar porque si se ve en la obligación de "tirar de la manta" lo hará ¡y puede que se lleve todo el tinglado por delante! La foto ha conseguido acumular más de 40 comentarios y casi 600 likes.

"Hay gente, por decirle algún nombre, que es tan ignorante que no saben los derechos. Gracias a Dios que un trabajador español puede tener. Ay pobrecita, será que en sus países, de donde las cucarachas no deberían de salir, de eso ni existe, eso es tan ignorante e hipócritas que no tienen educación, no tienen ni oficio ni beneficio. Ah, sí, espera, el revolcarse con gente de los talleres o algo así, con el vecino de arriba, etc..." ha comentado en la publicación la exconcursante de 'Gran Hermano', con cierto enfado por una situación que ha vivido y que no ha explicado claramente.