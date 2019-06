Labrador 'Supervivientes' muestra su impactante cambio físico tras engordar 15 kilos: "Inesperado"

"29 de junio del 2015: 74 kg. Vs. 12 de junio del 2019: 89 kg. Cuando me dicen que siempre estoy igual, lo único que tengo que hacer es enseñar un par de fotos", ha escrito Labrador junto a una imagen en la que ha presumido del tamaño de su brazo. Si quieres ver su cambio, dale al play del vídeo.

Es conocida la afición del exsuperviviente por el gimnasio y los resultados de tanto esfuerzo físico son más que visibles. La reacción de sus seguidores no se ha hecho esperar y han sido muchos los que han elogiado el "cuerpazo" del extronista de 'MyHyV': "Es obvio el trabajo y el sacrificio: ¡Te has doblado en volumen!", "Ese tío bueno", "Estás mejor ahora", "Te has inflado", "¡Vaya cambio!, "Grande".