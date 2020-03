Steisy se corta el pelo y cambia de tinte: "Vais a flipar"

La que fuera tronista de ' MyHyV ' ha arriesgado como nunca antes con un cambio de 'look' de lo más atrevido. Steisy se ha cortado el cabello a ras del cuello y ha apostado por un color de pelo con el que no la habíamos visto hasta la fecha. La 'influencer' ha retransmitido en su perfil de Instagram el proceso de este radical cambio de imagen y ha presumido ante su casi millón de seguidores de los resultados obtenidos.

La extronista de 'MyHyV' enseña su inesperado nuevo color de pelo

Pocos minutos después, Steisy ha enseñado por primera vez su inesperado cambio de 'look', que ha dado paso a una melena cortada al estilo bob (una de las tendencias más de moda de los últimos meses) y un impactante color de pelo gris blanquecino.

"Me encanta. Quiero que veáis bien mi nuevo color", ha señalado la granaína junto a unas imágenes en las que ha intentado grabarse el cabello desde todos los ángulos habidos y por haber. Desde arriba, contrapicado, desde el lateral…lo cierto es que la extronista se ha mostrado encantada con los resultados y no ha podido dejar de admirar su nuevo estilo. "Mirad, me encanta", ha repetido, una y otra vez, muy sorprendida de haber logrado tener ese color de pelo que tanto tiempo llevaba queriendo conseguir.