Susana habla de su ruptura con Gonzalo tras 'La isla de las tentaciones': "Me quité 20 kilos de encima"

“Se ha hablado mucho sobre nuestra relación, sobre nuestra ruptura, pero realmente yo nunca he hablado”, ha aclarado Susana frente la cámara, a la vez que ha afirmado: "Así que creo que es el momento de hacerlo”. La exconcursante de ‘GH’ no ha dudado en abrirse en canal con todos sus seguidores y ha explicado todos los sentimientos que ha tenido hacia el sevillano desde que entró al concurso.

Susana aclara todo

“Mi relación con Gonzalo cuando entramos en el programa no estaba rota”, ha comentado la murciana, que comprobó que algo no iba bien en su relación cuando iba a las hogueras. “Cuando tenía que ver sus vídeos sentía cómo un rechazo”, ha recordado. La influencer se percató de que esa sensación no era culpa de los comportamientos de su novio y que “estaba intentando engañándose a sí misma cuando realmente era porque no sentía lo mismo que él”.