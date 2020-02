Diego Matamoros toma una decisión con Estela Grande: "Abróchense el cinturón que despegamos"

Parece que la historia de desamor de Diego Matamoros y Estela Grande no tiene, de momento, solución. Después de haber intentado luchar por su relación durante el mayor tiempo posible, los dos han roto y se encuentran haciendo vidas por separado. Ahora, el hijo de Kiko ha sorprendido a todos con la drástica determinación que ha tomado y que en 'Outdoor' no hemos pasado por alto. Te contamos el detalle que afecta directamente a la exconsursante de ' GH VIP'.

El hermano de Laura Matamoros ha decidido dejar de seguir en redes sociales a Estela, algo que por el momento ella no ha hecho. Tras hacer las comprobaciones pertinentes, hemos podido ver que ella sí le sigue y que en las redes de él no hay rastro de la modelo entre sus personas seguidas. Aunque ha decidido que no quiere estar atento de los pasos de su exnovia, por el momento ha preferido mantener sus fotos junto a ella en su tablón de Instagram.

Diego Matamoros y Estela Grande han roto

No sabemos si lo suyo tendrá solución o no, pero lo que está claro es que por el momento su historia no pinta demasiado bien. A la vista está que ambos han sabido rehacer sus vidas perfectamente y, aunque seguro que no están pasando un buen momento personal, están intentando que su ruptura pase bastante desapercibida.