Fani y Christofer anuncian que se casan y hablan de su relación: "Cuando me dio el pedrusco lloré"

“Nuestra relación se ha reforzado”, han comentado en la publicación. En las fotografías que acompañan a la entrevista se les ve a ellos posando muy unidos y decididos con el paso que van a dar. “Le he pedido que se case conmigo cuanto antes”, ha confesado Christofer, que ha contado orgulloso que se lo pidió con un espectacular anillo de diamantes. “Cuando me dio el pedrusco lloré, me eché en sus brazos, le besé y le dije que sí”, ha recordado ella el sorprendente momento.