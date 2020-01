Susana 'MyHyV' relata a qué tratamientos se somete para arreglar su cara tras desastre estético: "Es un proceso lento"

La alicantina quiso introducirse relleno en las ojeras para verse mejor y vio cómo, a consecuencia de esto, su cara empezaba a llenarse de bultos. “Esto fue en octubre, estamos en el mes de enero y aun estoy con el tratamiento, intentando eliminar el producto”, ha explicado andando hacia la clínica de su nuevo doctor. “Muchos me habéis escrito por Instagram diciéndome lo mismo sobre este tratamiento”, ha dicho mirando a cámara Susana, que ha preferido no decir el nombre de la clínica ni del doctor que le ocasionó este problema.

La ex viceversa ha enseñado a través de este vídeo cuál son las diferentes terapias por las que tiene que pasar cada semana para eliminar el ácido hialurónico que le inyectaron en las ojeras. “No sé lo que me hacen, pero sé que me ayuda”, ha contado tumbada en la camilla mientas su médica explicaba que le ponía luz infrarroja por todo su rostro para drenar la zona afectada. “Además tengo que ir a un médico que me inyecta un líquido para deshacer el ácido hialurónico”, ha contado la joven ya desde la tranquilidad de su casa.