Jorge Javier Vázquez: "Pensé que mi hermana y mi cuñado iban a tener un accidente"

El de Badalona habría sufrido un escalofrío que se habría adueñado de todo su cuerpo cuando regresaba a España de sus vacaciones en Dubái. "En el avión ha habido un momento en el que se me ha disparado la mente y he dado por sentado que mi hermana Ana y mi cuñado Eduardo iban a tener un accidente de tráfico al desplazarse en coche”, ha escrito el presentador en su blog. "No pasó nada, claro. Solemos imaginar situaciones terroríficas que en la mayoría de las ocasiones no se producen”, ha tranquilizado rápidamente a sus lectores. Una situación que tiene claro que se ha generado por la influencia de su mente.