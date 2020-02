Susana se sincera sobre su trastorno de ansiedad: "Me desmayé y convulsioné"

Susana Molina ha confesado en su último capítulo de mtmad los serios problemas que ha sufrido debido a su trastorno de ansiedad. Desde no atreverse a coger el coche, hasta no poder ducharse sola: la que fuera participante de ' La isla de las tentaciones ' se ha sincerado frente a la cámara para relatar hasta qué punto esta enfermedad le ha condicionado en su día a día.

"El tema de la ansiedad me ha traído bastante problemas", ha comenzado explicando la ganadora de 'Gran Hermano' con la intención de que su testimonio pueda ayudar a aquellos que estén atravesando lo mismo que ella. "Yo siempre hablaba de la ansiedad como si fuera un agobio, hasta que me pasó lo que me pasó. Ahí me di cuenta de que realmente es un problema y una enfermedad bastante complicada. Es difícil identificar lo que te está pasando", ha asegurado la murciana que ha relatado paso por paso cómo fue su primer episodio.