Ariadna 'GH', tras recibir sus resultados médicos: "No entiendo nada, estoy en shock"

La exconcursante de 'GH' enseña sus nuevos resultados médicos

Después de contar que tiene un angioma en el cerebro, Ariadna, de 'GH', ha querido compartir con todos sus seguidores sus últimos y nuevos resultados médicos. La hija de Fortu ha acudido al hospital a recoger dichas pruebas y se ha quedado muy sorprendida con el informe, pues ha habido un giro inesperado en los acontecimientos que ha hecho que se quede en "en shock".

Así ha comenzado a explicar lo ocurrido en sus 'stories' de Instagram: "Hoy he tenido consulta con mi neurocirujano para darme los resultados. ¿Cuál ha sido la sorpresa? Nos os imagináis, no entiendo nada, estoy en shock. Es un sentimiento superextraño".

A continuación, la exconcursante de 'Gran Hermano' ha explicado que el último diagnóstico después de 10 años diciéndole que tenía un angioma es que no hay angioma, sino un pequeño espacio perivascular. Mostrándose un poco alterada por haber estado tanto tiempo pensando que tenía algo que en realidad no tiene, ha explicado lo siguiente: "Este espacio, que es como una manchita no es un angioma. No es nada realmente, nada grave (...) Por lo que me han explicado a mí, es como que uno de los tubitos por los que van las venas está más abombado".

La hija de Fortu ha querido aclarar que por el momento está y es una cosa por la cual no tiene que preocuparse. "Sinceramente, me quedo con lo que me ha dicho el neurocirujano que es muy bueno y me ha dado el alta. Si fuera algo preocupante no me hubieran dado el alta después de 10 años", ha señalado en medio de esta explicación.

Aunque ha reconocido que es una buena noticia, ha querido aclara que lo que ocurre es que está como en shock porque no entiende cómo ha podido estar durante tanto tiempo pensando que tenía un angioma, pues le seguían diciendo que lo tenía en todo momento. "Me estaban sometiendo a resonancias magnéticas cada año y en ningún momento me dijeron que esto podía pasar. Ahora me dicen que es otra cosa y que no es tan importante ni tan grave".

Antes de enseñar imágenes de sus resultados médicos ha querido explicar que ha estado rayándose mucho tiempo pensando que podía pasarle algo malo. "Me parece fatal haber estado durante tanto tiempo convencida de que tenía esto. No sé que os parecerá pero es un poco 'hardcore'. A continuación, ha sacado los informes médicos para que todos sus seguidores los vieran.

Los resultados de las nuevas pruebas médicas de Ariadna 'GH'