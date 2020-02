Aitor Molinero, hermano de Adara, manda un mensaje tras lo ocurrido: "Veo las cosas con mucha más claridad"

Mucho se ha hablado estos últimos días de la relación que existe Adara y su hermano Aitor que, según su madre, no sería la más idílica. La actual concursante de 'Supervivientes' desvelaba hace unos días que sus hijos "se repelen" y que son "muy diferentes". Una afirmación que no sentó del todo bien a la ganadora de 'GH VIP'. Ahora, su hermano ha escrito un misterioso mensaje a través de su perfil de Instagram dejando claro que sabe lo que le conviene, y lo que no.