Tatiana Delgado 'Supervivientes', muy criticada por su nueva cara: "Te has pasado con las operaciones"

La que fuera concursante de ' Supervivientes ' ha publicado en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en la que podemos verla bastante cambiada...Y es que Tatiana ya no es la chica que conocíamos. Aunque han sido muchos los que han piropeado su rostro y han asegurado verla "más guapa que nunca", ha habido quién se ha sorprendido con este gran cambio. Da al 'play' del vídeo si no quieres perdértelo.

"¿Qué te ha pasado en la cara?", "con lo buena que estás...ya no te retoques más, hija, que al final lo vas a joder", "alien", "se ve que no te has operado" o "demasiadas operaciones y mal hechas", son algunos de los comentarios que ha recibido Tatiana en estas imágenes en las que podemos verla con los labios visiblemente más carnosos, la nariz y las cejas perfiladas y los pómulos muy marcados.